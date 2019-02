Man die huisarts vermoordde, riskeert maximumstraf van 30 jaar cel

Gent - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in beroep de maximumstraf gevorderd voor de 57-jarige Danny Samyn uit Ingelmunster die zijn huisarts Patrik Roelandt vermoorde. De procureur-generaal zag geen enkele verzachtende omstandigheid en wil Danny Samyn voor 30 jaar achter de tralies en nadien nog vijftien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

Huisarts Patrik Roelandt uit Izegem werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Een steek in de hals was fataal en was maar liefst 11,5 centimeter diep. Samyn lokte de dokter naar zijn huis, legde het mes klaar, maakte een reistas klaar en ging kort voor de moord geld afhalen. Achteraf gooide hij de gsm van de dokter weg, trok hij een andere T-shirt aan en stapte hij met een sportzak vol spullen naar zijn advocaat.

De rechtbank in Kortrijk hield nog rekening met zijn spijtbetuiging en gaf Samyn 28 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. Een te zware straf vond Samyn en hij ging in beroep. Daar vecht hij de voorbedachtheid aan. Maar het OM twijfelt niet. “Vooraf had hij al gezegd dat hij ‘een toer ging spelen’ en ‘dat ze er nog gingen van horen’. In zijn sporttas zaten ook persoonlijke spullen, dingen die je niet meeneemt als je naar een ziekenhuis moet, maar lange tijd moet onderduiken.” De consultatie had hij ook aangevraagd via een prepaidcard en die gsm in de Leie gegooid. Allemaal aanwijzingen dat Samyn zijn moordplan vooraf had uitgedacht.

Volgens de procureur-generaal was Samyn al van jongs af aan onhandelbaar en is hij zeer gevaarlijk voor de maatschappij. “Daarom vorder ik 30 jaar cel en nadien nog vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.”