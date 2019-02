Wordt de beruchte seriemoordenaar ‘The Doodler’ na 45 jaar eindelijk gevat dankzij deze schets?

In de hoop om zo de ‘cold case’ nieuw leven in te blazen, heeft de politie van San Francisco een vernieuwde schets van ‘The Doodler’ verspreid. Het gaat om een beruchte seriemoordenaar die in de jaren 70 van vorige eeuw minstens vijf (en mogelijk zelfs veertien) homoseksuele mannen vermoordde. Een nuttige tip levert ook een beloning van 100.000 dollar (ruim 88.000 euro) op.

Hij volgde altijd dezelfde gruwelijke routine. Hij zocht zijn slachtoffers in homobars, nachtclubs of restaurants in San Francisco. Hij deed zich voor als cartoonist, was gul met complimentjes en schetste ondertussen hun gezicht op een papiertje. Pas later, als hij met zijn slachtoffer in bed was gedoken, haalde hij zijn mes boven.

Volgens de politie heeft The Doodler, de krabbelaar, tussen 1974 en 1975 minstens vijf mensen vermoord. Allemaal blanke, homoseksuele mannen die hij later op het strand of in het Golden Gate Park dumpte. Van vijf moorden zijn de speurders zeker, maar het zouden er ook veertien kunnen zijn.

Sociaal stigma

We zijn intussen ongeveer 45 jaar later en The Doodler werd nog altijd niet gevat. Mede door het sociale stigma dat toen heerste rond homoseksualiteit, luidt het bij de speurders. Meerdere mensen die aan de seriemoordenaar wisten te ontsnappen - ooggetuigen die cruciale informatie konden geven over zijn uiterlijk, zijn stem of andere kenmerken... - durfden niet naar de politie stappen uit vrees dat hun geheim naar buiten zou komen. Er zat onder meer “een bekende entertainer” bij, net als een diplomaat en een man die getrouwd was en kinderen had. Een van de mensen die wist te ontsnappen is zelf uit San Francisco gevlucht en heeft nooit geantwoord op de telefoontjes van de agenten.

Ondanks alles werd er in 1975 toch een schets van de seriemoordenaar verspreid. Deze week, bijna 45 jaar later, heeft de politie een vernieuwde schets de wereld rondgestuurd. Een tekening van hoe The Doodler er nu zou moeten uitzien. Voor een tip die tot de arrestatie van de seriemoordenaar leidt, looft de politie een beloning van 100.000 dollar uit.

In de zaak is al jaren sprake van een “person of interest”, een mogelijke verdachte. Een man die al eens kort verhoord werd in 1976, maar nooit gearresteerd werd.

Golden State Killer

Een seriemoordenaar die pas na enkele decennia gevat wordt, het zou geen unicum zijn. Vorig jaar werd de beruchte ‘Golden State Killer’, die tussen 1976 en 1986 minstens 12 moorden en 45 verkrachtingen pleegde, nog gevat in Sacramento.