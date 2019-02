Minister Kris Peeters over kosten voor geldafhaling bij Bpost: “Kan niet”

Kris Peeters (CD&V) is niet te spreken over de aangekondigde kosten voor geldafhaling bij Bpost Bank. “Dit is in strijd met het herenakkoord dat in 2004 met de bankensector werd gesloten”, aldus de minister van Consumentenzaken. Peeters nodigt Bpost en bankenfederatie Febelfin nu uit voor overleg.

Bpost rekent vanaf 18 maart 50 cent aan voor geldafhaling aan automaten van andere banken én van Bpost zelf. Slechts twaalf afhalingen per jaar (één per maand) blijven gratis. “Het herenakkoord stelt dat banken minstens 24 geldafhalingen gratis moeten aanbieden. De bankensector heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat geldt des te meer voor Bpost als overheidsbedrijf. Het kan niet dat mensen moeten betalen om hun eigen geld af te halen bij hun bank waar ze klant zijn. Ik neem contact op met Bpost en Febelfin en zal hen wijzen op de engagementen uit het herenakkoord. Het herenakkoord moet worden nageleefd.”

“De wet vereist ook dat de klanten twee maanden voor de inwerkingtreding ervan over de nieuwe tarieven moeten worden geïnformeerd en dat ze de mogelijkheid krijgen om hun rekening gratis af te sluiten. Het systeem van Bankswitching biedt de consumenten de mogelijkheid om gemakkelijk van bank te veranderen”, aldus de minister in een persbericht.

Ook consumentenorganisatie Test Aankoop vindt de maatregel “ongehoord”. “De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt alsmaar groter.” Maar: “Er zijn nog steeds talloze consumenten die belang hechten aan cashbetalingen, papieren overschrijvingen of het opvragen van rekeninguittreksels. Bovendien zijn er nog talrijke handelszaken waar mens als klant enkel cash kan betalen. Tegelijk zien we dat er meer en meer bank- en geldautomaten en agentschappen uit het straatbeeld verdwijnen.”