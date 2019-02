Ouders van vier kinderen die in brand omkwamen, gearresteerd op verdenking van doodslag

Na de dodelijke brand die dinsdag plaatsvond in een woning in het Britse Stafford heeft de politie nu twee verdachten gearresteerd. Het gaat om Natalie Unitt (24) en Chris Moulton (28), de ouders van de vier jonge kinderen die omkwamen. Ze worden aangeklaagd wegens doodslag en grove nalatigheid.

Het vuur was in de nacht van maandag op dinsdag ontstaan, de hulpdiensten waren tegen 2.40 uur plaatselijke tijd ter plaatse. Natalie Unitt en haar partner Chris Moulton konden ternauwernood ontsnappen uit het inferno waarbij uiteindelijk vier kinderen om het kwamen. Hun zonen Olly (3) en Keegan (6) stierven aan de zijde van hun dochter Tilly (4) en Riley (8), Unitts zoon uit een vorige relatie.

De woning in het Britse Stafford werd meteen doorzocht om de oorzaak van de brand vast te stellen. Het onderzoek op de lichamen van de vier kinderen is nog niet afgerond, maar vrijdag meldde de politie dat de twee ouders gearresteerd zijn op verdenking van doodslag en ernstige nalatigheid.

“Dit incident heeft een grote impact op de gemeenschap en we begrijpen dat er verwarring zal zijn en vragen naar meer informatie”, zegt de politie van het graafschap Staffordshire. “Toch vragen we met aandrang niet te speculeren over wat er gebeurd is terwijl het onderzoek nog loopt. We zullen verdere ontwikkelingen vrijgeven van zodra we dat kunnen.”

Foto: AFP