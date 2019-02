Garagist verdwijnt met 42 luxewagens, klanten blijven met lege handen achter

De klanten van garage BVC projects trokken in april van 2013 grote ogen. De parking voor de zaak van hun garagist Bart V.C. op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere die anders altijd volstond met auto's, bleek plots helemaal leeg te zijn. 42 luxewagens waaronder Jaguars, Audi's en Mercedessen waren in rook opgegaan.

Ook van de autohandelaar zelf was geen spoor meer te bekennen. Bart V.C. bleek alle wagens die hij van zijn klanten in bewaring had gekregen verkocht te hebben. Met de opbrengst was hij meteen daarna ...