KMI voorspelt veel wind en regen: noodnummer 1722 actief

Het nummer 1722 wordt vrijdagavond om 21 uur geactiveerd, vanwege de waarschuwing van het KMI voor hevige rukwinden. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. We staan voor een weekend met wind en veel regen, vooral op zondag. Pas vanaf dinsdag zou het geleidelijk weer droger worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt een actieve regenzone van west naar oost over het land, gevolgd door opklaringen maar ook enkele felle buien. Het KMI sluit een donderslag niet uit. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. Het KMI verwacht rukwinden met snelheden van 80 tot 85 kilometer per uur. De waarschuwing geldt voor alle provincies, van vrijdagavond 23 uur tot zaterdag 18 uur.

Uit voorzorg activeert de FOD het nummer 1722, dat bedoeld is voor stormsituaties die een niet-dringende interventie van de brandweer vragen.

Bedoeling is de noodnummers te vrijwaren die bestemd zijn voor echte spoedgevallen (112 voor de brandweer en ziekenwagens en 101 voor de politie). Voor alle andere oproepen wordt aangeraden 1722 te bellen.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en winderig met buien. In het uiterste westen kan het wat droger zijn. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind waait vrij krachtig tot krachtig, aan de kust zelfs zeer krachtig, uit het zuidwesten met rukwinden tot 85 km/uur. ‘s Avonds kan een nieuwe actieve regenzone ons land bereiken. De wind waait eerst matig maar later opnieuw krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 75 km/uur. De minima liggen tussen 2 en 7 graden.

Zondag trekt een actieve kern van lagedruk over het Kanaal richting de Noordzee. De eraan verbonden neerslagzone is zeer actief en brengt veel regen. Afhankelijk van de ligging van deze depressie kan het ook hard waaien over sommige delen van het land, met zuidwestelijke windstoten tot 80 km/uur of meer. De maxima tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden in de andere streken.

Maandag trekt de stormdepressie naar Zuid­-Scandinavië en komen we terecht in onstabiele en vrij koude polaire zeelucht met -opnieuw- buien. In de Ardennen krijgen die een winters karakter. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense hoogvlakten en 7 graden aan zee. De wind waait matig uit noordwest, aan zee vrij krachtig uit noord met rukwinden tot 70 km/uur. Pas dinsdag wordt het geleidelijk droger vanaf het westen.