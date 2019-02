Vakbond dreigt opnieuw met stakingen bij luchtverkeersleider Skeyes: acties mogelijk vanaf 23 februari

Er dreigen stakingen bij luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol. De christelijke vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend. Acties zijn mogelijk vanaf 23 februari. Het bedrijf bevestigt dat het de aanzegging heeft ontvangen.

Aanleiding van de sociale onrust is ontevredenheid bij het personeel over een heleboel dossiers, onder meer over de aanvragen rond loopbaanonderbreking. Of er effectief acties volgen, hangt nu af van het antwoord van de directie, zegt Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom.

Skeyes heeft bevestigd dat het de aanzegging heeft ontvangen. Er zullen vanaf volgende week verzoeningsvergaderingen plaatsvinden, zegt woordvoerder Dominique Dehaene.

Eventuele acties zijn dus mogelijk vanaf 23 februari. Dan komt ook de krokusvakantie in zicht, een drukke periode op de luchthavens.

De vakbonden hebben ook al een aanzegging ingediend voor volgende woensdag, de dag van de nationale staking. De nieuwe dreiging staat daar los van.