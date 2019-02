Een eiland mocht niet, dus komt er een “onderwaterstrand” in Knokke-Heist

Knokke-Heist - Met een “onderwaterstrand” wil het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een einde maken aan de kliffen op het strand. Dat zal in Knokke-Heist komen te liggen.

Geen eiland, wél een onderwaterstrand voor de kust van Knokke-Heist. De maatregel moet ervoor zorgen dat de klifvorming op het strand van Knokke-Heist serieus afgezwakt wordt. Concreet wordt er in de zee voor de kust een soort plateau aangelegd dat golven vroeger breekt tijdens stormweer. Daardoor hebben grote golven bij stormweer niet rechtstreeks impact op de hoogwaterlijn en slaat de zee geen gigantische kliffen op het strand. Die kliffen kwamen in Knokke-Heist soms tot wel twee meter hoog. “We zijn erg blij met deze beslissing”, aldus schepen van Strand en Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). “De maatregel komt eigenlijk uit Nederland. In de zoektocht naar betere alternatieven voor het testeiland kwam deze ingreep naar boven. Het strand wordt breder naar de zee toe waardoor onze hoogwaterlijn beter beschermd is.”

Duizendjarige storm

Het gaat om een eenmalige ingreep die volledig onafhankelijk is van de jaarlijkse zandopspuitingen. De korrels voor het onderwaterstrand zijn afkomstig van de werf in Terneuzen, waar men momenteel een grote nieuwe sluis aanlegt. Volgens het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de ingreep een dubbele functie die vooral erg kostenefficiënt is. “Eerst en vooral wordt de maatregel doorgevoerd in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Het moet de kust beschermen tegen een duizendjarige storm”, zegt Steve Timmermans van het AMDK. “Maar tegelijk kunnen we zand zodanig aanleggen en nivelleren dat er minder klifvorming ontstaat. Het is eigenlijk een win-winsituatie.”

Investering van 17 miljoen

De aanleg van het onderwaterstrand zou eind 2019 van start moeten gaan, maar eind februari begint men in Knokke-Heist ook met de jaarlijkse zandopspuitingen. In opdracht van AMDK wordt zo’n 280.000 kubieke meter zand opgespoten tussen het Van Bunnenplein en de Lekkerbek. Vlaanderen betaalt daar ongeveer 3 miljoen euro voor. In de toekomst wordt er nogmaals 17 miljoen euro geïnvesteerd, want het strand in Knokke-Heist heeft nog zo’n 4 miljoen kubieke meter zand nodig. “Die opspuitingen blijven nodig op het vlak van veiligheid, maar ook economisch is dat extra zand belangrijk”, benadrukt Wittesaele. “Elke badkarhouder en toerist wil een kwalitatief strand met de nodige ruimte. Daarom is het belangrijk dat het strand breed genoeg blijft naar de zee toe.”