Om deze heldendaad zal Louis, de bekendste bedelaar van ’t land, altijd herinnerd worden

Antwerpen -

“Burgemeester van ’t Astridplein” noemde zwerver Louis Michielsen (55) zichzelf. Al kende iedereen hem vooral als de bekendste bedelaar van ’t land, nadat hij in 2006 de dochters van drugsverslaafden had opgevangen. Om die heldendaad werd hij gisteren gelauwerd op zijn begrafenis. Met daarbovenop een eerbetoon van de schoolkinderen die hij de laatste jaren elke dag hielp oversteken in zijn straat.