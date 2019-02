Stoppen met roken? Dampen werkt beter dan een nicotinepleister (maar dan raak je daar weer moeilijk van af)

Rokers die overschakelen op elektronische sigaretten hervallen de helft minder vaak dan wie nicotinepleisters gebruikt als rookstopmiddel. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek. Er hangt wel een grote ‘maar’ aan vast: bijna allemaal blijven ze dampen, helemaal gestopt met roken zijn ze dus niet.

Niet alleen in Groot-Brittannië maar ook in ons land gebruiken veel mensen de elektronische sigaret als middel om te stoppen met roken. Zeker sinds de overheid twee jaar geleden e-sigaretten met nicotine legaliseerde. Maar doen ze daar wel goed aan? Tot nu was er geen sterk bewijs van de meerwaarde van dampen. Dat bewijs is er nu wel.

De resultaten van een groot onderzoek, gefinancierd door de Britse overheid, zijn zopas verschenen in The new England journal of medecine. Net geen 900 mensen namen deel, allemaal waren ze gemotiveerd om te stoppen. De helft schakelde over op dampen, de andere helft op klassieke nicotinevervangers ­zoals pleisters of kauwgom. Beide groepen kregen ook vier weken coaching. Met op­vallend resultaat: na één jaar bleek 18 procent van de ­vapers nog niet hervallen, ­tegenover 9,9 procent in de andere groep. Er is wel een grote ‘maar’: acht op de tien rokers die overschakelden op dampen, bleken een jaar later nog steeds verslingerd aan de elektronische sigaret. Helemaal gestopt waren ze dus nog niet. “Maar alles wat rokers helpt om kanker, longziekten of hartproblemen te vermijden, is belangrijk”, aldus Peter Hajek, een van de auteurs en verslavingsexpert aan de Queen Mary University.

Dampen is minder schadelijk dan sigaretten of roltabak ­roken. Net bij de verbranding van tabak komen veel toxische stoffen vrij. Tegelijkertijd is er nog maar weinig geweten over de langetermijn­effecten op de gezondheid van de chemicaliën in de e-liquids.

“We merken in de praktijk al langer dat e-sigaretten ex-rokers helpen om niet te hervallen”, zegt Christine Plets, senior tabacoloog bij Tabakstop. “Bij dampen behouden ze de handeling van het roken. Die missen ze vaak.”

Hulp blijft cruciaal

Toch worden e-sigaretten door Tabakstop niet actief gepromoot. “Ze zijn een van de opties maar geen wondermiddel. Dat bestaat helaas niet.” Met medicatie zoals Champix zijn de slaagkansen bijvoorbeeld nog groter (zo’n 25 procent). Bovendien is de terugbetaling ervan sinds deze maand verhoogd. “Maar soms zijn er bijwerkingen en sowieso zijn veel mensen niet bereid medicatie te gebruiken. We laten rokers daarom altijd zelf een hulpmiddel kiezen. Cruciaal is wel dat ze professionele begeleiding zoeken. In de praktijk proberen mensen het vaak op hun eentje, de kans op succes is dan veel kleiner.”