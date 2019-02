Politie waarschuwt voor oplichters die ouders viseren via WhatsApp: “Papa, ik heb een nieuw nummer”

De politie waarschuwt voor oplichters die WhatsApp gebruiken om mensen geld af te troggelen. Op sociale media verschijnen tal van verhalen van ouders die benaderd werden door hun kind, die zogezegd een nieuw telefoonnummer heeft.

Er volgt een gesprekje waarin het niet lang duurt wanneer de zoon of dochter vraagt om enkele rekeningen in hun plaats te betalen, met de belofte dat ze het nadien wel zullen terugstorten. Alleen gaat het niet echt om de zoon of dochter, wel om ordinaire oplichters die er alleen maar op uit zijn om honderden tot duizenden euro’s op hun rekeningen gestort te zien.

“De methode is al enkele jaren bekend”, klinkt het bij de politie. “Maar we krijgen er veel klachten over. Die oplichters verzamelen e-mailadressen en andere gegevens en misbruiken WhatsApp, Messenger of e-mail om berichten uit te sturen en geld te verkrijgen.”

De politie roept op tot voorzichtigheid als een familielid zich onverwacht met een nieuw telefoonnummer of profiel aanbiedt. “Om zeker te zijn, kan je het best je zoon of dochter op zijn of haar vertrouwde nummer contacteren om te verifiëren of het wel allemaal correct is. Vertrouw je het niet, dan is het beter om helemaal niet te antwoorden op de berichten.”