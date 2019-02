Veertien pv’s voor te snel rijden in enkele dagen: “Totaalbedrag is 808 euro, en ik ben niét de enige”

Verschillende bestuurders zijn meerdere keren tegen de lamp gelopen in Sint-Lenaarts (Brecht), waar sinds begin januari een trajectcontrole ingevoerd. Op vijf weken tijd zijn al meer dan 4.600 boetes verstuurd. "Ik heb acht boetes op één dag gekregen", getuigt een bestuurster.

Op de Hoogstraatsebaan en de Bevrijdingsstraat in Sint-Lenaarts (Brecht) is sinds begin januari een trajectcontrole ingevoerd. In de Bevrijdingsstraat staat de teller tot nu toe op 1.566 overtredingen ...