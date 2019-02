Ingestorte brug Genua ontmanteld om plaats te maken voor “symbool van de Italiaanse heropleving”

De brug die in augustus 2018 instortte in de Italiaanse stad Genua werd vrijdag voor een stuk ontmanteld door ingenieurs en arbeiders. Tegen Kerstmis zal er een nieuwe brug worden gebouw, die het “symbool van de heropleving van Italië” moet worden, aldus de burgemeester van de stad. De constructie van de nieuwe brug zal zo’n 230 miljoen euro kosten. De investering moet ook een boost geven aan de slabakkende Italiaanse economie: het land kende vorig jaar de derde economische recessie in tien jaar tijd.

Architect Renzo Piano - die in Genua werd geboren en onder meer het Parijse Centre Georges Pompidou ontwierp - diende een ontwerp in voor de nieuwe brug. Hij bood tegelijk ook aan om de constructie ervan in goede banen te leiden. De bouw van de nieuwe brug zal in handen zijn van Salini Impregilo, het grootste bouwbedrijf van het land, en Fincantieri, een scheepsbouwer.