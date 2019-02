Openhartige Club-doelman Ethan Horvath: “Solskjaer was de eerste die in mij geloofde”

Coach Ivan Leko tobt over zijn (niet-)scorende aanvallers, maar over één speler hoeft hij zich niet langer zorgen te maken. Nadat hij vorig seizoen nog genadeloos aan de kant werd geschoven, is Ethan Horvath vandaag incontournable in het Brugse doel. Op zijn 23ste kijkt de talentrijke Amerikaan alleen maar vooruit. Met de zegen van Manuel Neuer, Ole Gunnar Solskjaer en zijn beste vriend Christian Pulisic.