Veroordelingen en celstraffen houden hem niet tegen: de kampioen der kunstdieven nog maar eens betrapt

Hij noemt zichzelf een “enorme kunstliefhebber”. En die 300 werken, die stal hij niet om door te verkopen maar gewoon om in zijn living te hangen. De 47-jarige Fransman Stéphane Breitwieser is dé kampioen onder de kunstdieven. Ettelijke veroordelingen en celstraffen hebben hem niet tegengehouden. Deze week werd hij nog maar eens opgepakt voor kunstroof.

“Het zal nooit meer gebeuren. Ik voel me zo schuldig, en schaam me diep.” Stéphane Breitwieser had net van de rechter te horen gekregen dat hij voor 26 maanden de cel in moest, toen hij in 2005 deze belofte ...