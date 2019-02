Levenslang voor Canadese tuinman die acht mannen om het leven bracht

Een Canadese tuinman die de moord op acht homoseksuele mannen heeft bekend, is vrijdag veroordeeld tot een levenslange celstraf. In theorie kan hij na 25 jaar voorwaardelijk vrij komen.

De 67-jarige Bruce McArthur werd in januari 2018 gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd tussen 2010 en 2017 meerdere mannen te hebben vermoord die hij via datingapps had gecontacteerd en die hij dan in bars in de “homowijk” van Toronto ontmoette.

Hij pleitte eerder voor een rechtbank in Toronto schuldig. Speurders vonden menselijke resten op een plaats waar hij als tuinman had gewerkt.