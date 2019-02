Onze hoofdredacteur fileert boude stelling van Joke Schauvliege: “Ik heb niet het gevoel dat ik gelogen heb”

De laatste dag van het ministerschap van Joke Schauvliege begon met de boude stelling dat ze niet het gevoel had gelogen te hebben. Ze had zich gewoon “vergaloppeerd”. Er volgde een hele dag damage control, ­omdat ze wel degelijk gelogen had. En ’s avonds nam ze ontslag, omdat ze dus gelogen had. Alleen werd de aandacht daarvan afgeleid door het sms-bombardement aan het adres van de minister, dat zowel voor de tranen bij het ontslag als voor het eerder vermelde vergalopperen verantwoordelijk zou zijn.

Een paar dingen over ‘liegen’. Het is in het persoonlijke leven al een beladen term, maar dat is het in de politiek nog veel meer. Samen met ­‘gesjoemel’ is het ongeveer de ergste ­belediging die je een ...