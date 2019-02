Griep? Kom dan niet op ziekenbezoek

Het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem gooit een griep-paal in de strijd tegen infecties. Foto: shutterstock/stefaan beel

Een aantal Vlaamse ziekenhuizen vraagt ­bezoekers om ver weg te blijven als ze zelf de griep hebben. Dat doet onder meer het Ziekenhuis Oost-Limburg, na twee uitbraken in de afgelopen weken. Overdreven? “Eigenlijk zouden álle klinieken hierop moeten hameren”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Blijf alstublieft thuis als je zelf de griep hebt, in plaats van hoestend en kuchend familie­leden te bezoeken in de kliniek. Die oproep doet het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Eerst was daar een uitbraak van het norovirus op de geriatrie, en vorige week nog brak op de campus in Lanaken een kleine griepepidemie los. Twee keer kwam de besmettingshaard wellicht van buiten het ziekenhuis.

In het Jan Yperman­ziekenhuis in Ieper liggen op dit moment zo’n veertig patiënten met de griep. “Uitzonderlijk veel voor de ­periode van het jaar”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. Ook in Ieper vragen ze bezoekers met de griep (of met een verkoudheid) om weg te blijven. “Voor de veiligheid en gezondheid van onze patiënten”, aldus de Facebookpagina van het ziekenhuis.

Want zieken blijken nu eenmaal vaak vatbaarder voor een (extra) infectie, en verdragen de griep ook moeilijker. Oudere mensen zijn sowieso gevoelig voor complicaties zoals een longontsteking, zeker als ze verzwakt zijn. Het virus kan zich bovendien verspreiden onder het personeel, met veel afwezigen tot gevolg in een van de drukste perioden van het jaar. In principe moet elke zorg­verlener een griepvaccin krijgen, wat de kans op besmetting verkleint, maar in de praktijk is lang niet elke verpleger of arts ingeënt.

Mondmaskers

Toch gaan de meeste ziekenhuizen niet zo ver als in Limburg. Meestal blijft het bij het promoten van hoest-, nies- en hand­hygiëne. Aan de ingang van het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem bijvoorbeeld staat een griep-paal. Bezoekers die zich onwel voelen, krijgen de raad papieren zak­doeken te gebruiken, handen te ontsmetten of een mondmasker op te zetten.

“Eigenlijk is dat onvoldoende”, zegt viroloog Marc Van Ranst (UZ Leuven). “We onderschatten nog steeds hoe makkelijk het griepvirus zich verspreidt en hoe zwaar de gevolgen zijn. Elk ziekenhuis zou er in deze periode van het jaar op moeten hameren: wie de griep heeft, plant beter geen ziekenbezoek.”

“In Belgische ziekenhuizen loop je makkelijk binnen en buiten, maar dat heeft dus ook zijn nadelen”, zegt Van Ranst. “In heel wat andere landen zit er altijd wel ­iemand aan de deur en kom je er al hoestend echt niet zomaar in.”