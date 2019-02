Stroom liefst 22 procent duurder voor wie nu al krap bij kas zit

Het sociaal tarief voor elektriciteit gaat deze maand met liefst 22 procent omhoog. Dat is slecht nieuws voor veel mensen die nu al moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Maar ook voor de OCMW’s, want die zullen vaker moeten bijspringen zonder dat ze daar voldoende middelen voor krijgen. Minister Ducarme maakt 3,7 miljoen euro vrij om de OCMW’s bij te staan.

“Het zal voor veel mensen moeilijk worden. Nu het so­ciaal tarief voor elektriciteit met 22 procent omhoog gaat, zullen veel mensen hun ­factuur misschien niet meer kunnen betalen”, zegt Stefan Goemaere van Samenlevingsopbouw, een organisatie voor armoedebestrijding. Dat sociaal tarief voor elektriciteit is een gunstiger tarief voor mensen die een leefloon hebben, een invaliditeitsuitkering krijgen of onder de inkomens­garantie voor ouderen vallen. Goemaere doet een oproep naar de energieleveranciers om hun klanten tijdig in te lichten zodat ze niet schrikken als ze hun afrekening ontvangen. “Zo kunnen ze zich toch voorbereiden op de verhoogde energiefactuur.”

De stijging van het tarief hangt volgens energieregu­lator CREG vast aan de algemene prijzen. “Elke zes maanden wordt er een berekening gemaakt om te kijken wat het goedkoopste tarief is. Die is gebaseerd op de marktprijzen. Als die stijgen, dan stijgt het sociaal tarief ook”, zegt Annemarie De Vreese van de CREG. En aangezien de energieprijzen de laatste tijd heel hoog liggen, moet het sociaal tarief volgen.

Extra druk op OCMW’s

Bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vrezen ze voor problemen bij de OCMW’s. “Voor mensen met een klein budget zal het moeilijk zijn. En dat zal ook doorwegen bij de OCMW’s. Zij beheren de budgetten van veel mensen of moeten bijspringen als iemand zijn energiefactuur niet kan betalen”, zegt Nathalie Debast van de VVSG. De OCMW’s krijgen daar nu een bedrag voor uit het Fonds voor Gas en Elektriciteit, maar volgens Debast komen ze daar nu al vaak niet mee toe. “En deze stijging zal nog meer druk zetten op dat fonds.”

Denis Ducarme (MR), minister van Maatschappelijke ­Integratie, trekt daarom 3,7 miljoen euro extra uit. “We versterken binnen het gas- en elektriciteitsfonds de steun aan OCMW’s, zodat ze preventieve maatregelen kunnen ­nemen. De maatregel zal binnenkort in werking treden”, zegt Christine Romeyns, woordvoerster van minister Ducarme.