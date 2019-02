De perfecte bankkraak bestaat wél: het verhaal van de 25e november 1999, in Anderlecht

Waar komt dat stof in de kluizenzaal vandaan, vraagt de directeur. “Ik doe elke dag mijn werk”, zegt de poetsvrouw. En gelijk heeft ze. Het is geen stof. Het is asse van verbrande documenten die in de kluizen liggen opgestapeld. Die hebben vuur gevat door de gensters van de slijpschijf waarmee gangsters al 50 kluizen hebben opengebroken.