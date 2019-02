Bestuurster die met 5 promille in het bloed achter stuur kroop, is levenslang ongeschikt verklaard om nog te rijden

Zele - Een vrouw uit Zele die begin vorig jaar werd betrapt achter het stuur van haar auto met meer dan 5 promille alcohol in het bloed, is levenslang ongeschikt verklaard om nog te rijden.

Dat gebeurde vrijdag tijdens het tweede en laatste deel van haar proces in de politierechtbank van Dendermonde. Daar had Sabine D.W. eerder al toegegeven dat ze een alcoholprobleem had, en drie flessen wijn per dag dronk.

Ondertussen laat de vrouw zich behandelen voor haar verslaving. Ze kreeg van de rechter ook nog een rijverbod van zeven maanden opgelegd, moet opnieuw slagen voor alle examens en een boete van 2.600 euro betalen.