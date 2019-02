Drie kleuters zwaar verbrand in schoolrefter: “Lander heeft nog veel pijn. Zijn gezicht, zijn buikje en zijn beentjes zijn ingepakt”

Blankenberge -

Drie kleuters zijn zwaar verbrand geraakt nadat ze in de refter van d’Oefenschool in Blankenberge een mobiel buffet omvertrokken. De jongetjes van twee en drie jaar kregen water met een temperatuur van 90 graden over zich heen. “Mijn zoon heeft tweedegraadsbrandwonden op­gelopen. Hij krijgt pijnstillers”, zegt de moeder van Lander (2,5), die herstelt in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.