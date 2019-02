Staatsgreep bij ISIS: mol binnen terreurorganisatie smeedt complot tegen leider Al-Baghdadi

Een groep jihadisten binnen ISIS zou ­geprobeerd hebben hun ­leider Abu Bakr Al-Baghdadi omver te werpen. Maar de poging tot staatsgreep mislukte. Nu staat een prijs op het hoofd van de man die de putsch ­beraamde. Het moet aantonen dat de Islamitische Staat op haar laatste benen loopt. Volgens de Amerikaanse president Trump is ISIS volgende week haar laatste stuk terrein kwijt.

De putch zou gebeurd zijn op 10 januari in Hajin, een klein dorpje in het oosten van Syrië waar zo’n 500 strijders van ISIS bijeengedreven zaten. Onder hen ook Abu Bakr Al-Baghdadi, de zelfuitgeroepen kalief en mysterieuze leider van ISIS. Het initiatief voor de machtsgreep zou liggen bij enkele buitenlandse jihadisten binnen ISIS. De poging mislukte omdat het plan net op het laatste moment ontdekt werd. Het leidde tot een vuurgevecht tussen een groep buitenlandse Syriëstrijders en de trouwe aanhangers van Al-Baghdadi, die hun leider in veiligheid konden brengen. Waar hij nu is, is onduidelijk.

Westerse inlichtingendiensten leerden over de mislukte staatsgreep doordat ISIS een prijs had gezet op het hoofd van de man die coup gepland zou hebben. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Premie

ISIS belooft een som geld aan wie coup-pleger Abu Muath Al-Jazairi kan doden. De man zou een veteraan onder de jihadisten zijn, en een belangrijke rol binnen de organisatie hebben vervuld. Dat er een premie wordt gezet op zo’n belangrijke figuur, is ongebruikelijk.

Rond de nu 48-jarige leider Al-Baghdadi hangt veel mysterie. Slechts één keer is hij publiekelijk verschenen: in 2014, toen hij het kalifaat uitriep. Sindsdien leeft de man ondergedoken, uit vrees te worden vermoord. En hij werd ook al verschillende keren dood verklaard. Hij zou vier jaar geleden gewond geraakt zijn bij een bombardement.

Verslagen?

ISIS, dat ooit 70.000 aanhangers telde, zou nu zo goed als verslagen zijn. Volgens de Britse zender BBC zouden er nu nog zo’n 1.500 strijders bijeen zitten aan de Syrisch-Iraakse grens. Andere rapporten schatten dat er nog tot 14.000 militanten zijn, verspreid in Syrië en Irak.

De Amerikaanse president Donald Trump zei afgelopen woensdag dat “we wellicht volgende week zullen kunnen aankondigen dat we 100% van het terrein op ISIS veroverd hebben”.