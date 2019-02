Eerste drieling in twee jaar tijd geboren: “Hier stopt het wel, anders hebben we misschien een hele voetbalploeg”

Genk -

Amani, Anfal en Arij: maandag werd een drieling geboren in het Genkse ZOL. Niet één, maar meteen drie zusjes voor kleine Amir-Ali (2). “Hij beseft het nog niet. Tot ze mee naar huis mogen”, lacht papa Moussa Abidar (44) uit Genk. Drielingen zijn vrij zeldzaam: het is de eerste drieling in twee jaar tijd die geboren werd in een Limburgs ziekenhuis.