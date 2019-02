Ook Vranjes ziet het nog steeds zitten in België: “Anderlecht rekent nog op mij”

Ognjen Vranjes zit nog steeds in de B-kern van Anderlecht, maar vorige week bezocht de Bosnische verdediger zijn ex-ploeg AEK Athene. Tijdens de topper tegen PAOK ging hij in de spionkop staan en Achteraf gaf hij een interview aan Sport24.gr.

“Mijn band met de AEK-fans is geweldig, maar ik kan niet uitleggen hoe dat komt. Ik speelde voor zoveel clubs, maar dit is speciaal. Maar beschouw dit niet als een sollicitatie om terug te keren. Ik kreeg bij Anderlecht een contract dat ik hier nooit van mijn leven zou krijgen. Eigenlijk wilde ik wel bij AEK blijven, maar met de voorzitter raakten we er financieel niet uit. Maar wees gerust: ook al kreeg in voorstellen van andere Griekse clubs, ik zal nooit voor een ander Grieks team dan AEK voetballen.”

Schandaal

Over zijn toekomst bij Anderlecht was Vranjes kort: “Anderlecht rekent nog op mij. Ze hebben me naar B-ploeg teruggezet, maar dat was niet om sportieve redenen. Wel omwille van dat schandaal dat werd uitgesmeerd in Servische media maar waar ik niet over wil praten.”

De verdediger had het natuurlijk over zijn affaire met de Servische zangeres jelena karleusa en de naaktfoto die hij haar stuurde. Da’s taboe, maar in Athene deelde hij wel nog een steek uit naar een andere Belg. “Mijn makkelijkste rechtstreekse tegenstander hier in Griekenland? Dat was Kevin Mirallas van Olympiakos. Al had ik van niemand schrik. Ik kon ze allemaal aan.”