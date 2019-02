Leandro Trossard blesseert zich op erg vreemde wijze, gevolgen zijn nog niet bekend

Consternatie in de slotfase van de topper tussen KRC Genk en Standard. Leandro Trossard mistrapte zich zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Hij leek in het gras te trappen maar dat bleek een pijnlijke affaire. De Genkse aanvaller werd van het veld gedragen, er wordt gevreesd voor een zware blessure. Later meer!