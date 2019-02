Leverkusen wint overtuigend maar alle aandacht gaat naar… carnavalstruitjes van de thuisploeg

Bayer Leverkusen kende geen genade met Mainz 05. De bezoekers haalden het met 1-5, onder anderen dankzij twee goals en evenveel assists van Julian Brandt. Maar de aandacht ging ook en vooral naar de speciale truitjes van de thuisploeg.

Carnaval is in aantocht en dan loopt ook in Duitsland de koorts op. Zo ook bij Mainz 05. Daar wilden ze carnaval passend eren met een speciale outfit die veel weg had van een kleurig carnavalspak. Het bracht de thuisploeg alvast geen geluk. Leverkusen leidde aan de rust al met 1-4, het werd uiteindelijk 1-5.