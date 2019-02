Explosie en brand in woonzorgcentrum in Drogenbos: rampenplan van kracht, obussen gevonden op straat

Drogenbos - In Drogenbos is zowel het medisch als gemeentelijk rampenplan afgekondigd wegens een uitslaande brand die vrijdag kort voor 23 uur ontstond in het woonzorgcentrum Palmyra aan de Zennebeemd. Het woonzorgcentrum wordt momenteel geëvacueerd. Volgens burgemeester Alexis Calmeyn is de brand het gevolg van een ontploffing in een van de serviceflats. Er vielen geen gewonden.

De ontploffing deed zich voor in een serviceflat op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw aanpalend aan het woonzorgcentrum. Een raam werd weggeblazen door de explosie. “Al de bewoners van de appartementen in deze unit zijn geëvacueerd naar een aanpalend gebouw van hetzelfde woonzorgcentrum. Het gaat in totaal om 44 mensen”, aldus Calmeyn. Er vielen geen gewonden, maar de bewoners kunnen wel nog niet terug naar hun woning.

Meerdere brandweer- en medische ploegen zijn ter plaatse. Op straat werden lege obussen gevonden, maar het is nog niet duidelijk of er een link is met het incident.