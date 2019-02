Klanten BNP Paribas in zak en as: na week weten ze nog steeds niet of ze bestolen zijn

Een week na de bankroof bij BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei kreeg de overgrote meerderheid van de klanten goed nieuws: hun kluis is onaangeroerd. De rest van de klanten leeft nog steeds in onzekerheid: zij weten wel dat hun kluis óf enkel beschadigd óf leeggeroofd is, maar niet welk van de twee opties het is. En dat leidt tot frustraties.

“Ik wil weten of mijn kluis is opengebroken of niet.” Het was dé vraag onder de tientallen klanten die maandagochtend om negen uur bijeenkwamen in de inkomhal van het bankkantoor van ...