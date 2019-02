Vanhaezebrouck genoemd bij Feyenoord nadat Advocaat neen zegt tegen Rotterdamse club

Verrassing alom in Nederland: Dick Advocaat zegt ‘neen’ op de vraag van Feyenoord om na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst als trainer op te volgen.

De 71-jarige ex-bondscoach van onder meer België, nu aan de slag bij FC Utrecht, vond de stemming rond zijn nakende aanstelling te negatief. Feyenoord moet nu plan B ontvouwen en in die context wordt ook Hein Vanhaezebrouck (54), in december ontslagen bij Anderlecht, genoemd. Er is nog geen contact opgenomen met Van­haezebrouck, maar zijn naam staat volgens Nederlandse bronnen op een lijst. Feyenoord-directeur Martin van Geel geeft wellicht nog de voorkeur aan een Nederlander, genre Henk Fräser (ex-speler van Feyenoord, nu bij Sparta) of Maurice Steijn (VVV). Net als bij Anderlecht worden ook Phillip Cocu en Martin Jol genoemd, maar dat is gezien hun respectievelijk PSV- en Ajax-verleden onwaarschijnlijk.