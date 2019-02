Consternatie in Genk: Pozuelo wil naar Canada, juridische strijd dreigt als club het been stijf houdt

De dolle taferelen in de Genkse tribunes na de schitterende zege tegen Standard staken schril af tegen de bezorgde blikken in de eretribune. Daar werd gejuicht met erg veel reserve. Midden in de titelstrijd dreigt KRC Genk immers zijn aanvoerder te verliezen. Alejandro Pozuelo wil onmiddellijk vertrekken naar het Canadese Toronto FC en dreigt met een juridische strijd als KRC Genk hem niet wil loslaten. Hij nam in tranen afscheid van de Genkse fans. Voorgoed?

U herinnert zich ongetwijfeld de romance tussen Alejandro Pozuelo en Al-Ahli van enkele weken geleden. De Saoedische club zwierde met een miljoenencontract en was bereid om een transfersom van acht miljoen euro neer te tellen. Dat was het bedrag dat via een clausule aan het contract van Pozuelo bij KRC Genk was toegevoegd.

Volgende transferperiode

Na dagen twijfelen en onderhandelen bleef Pozuelo uiteindelijk KRC Genk trouw. Tegen een stevige vergoeding werd de clausule tijdelijk ‘tot de volgende transferperiode’ uit het contract geschrapt, waardoor men in Genk dacht safe te zitten tot volgende zomer.

Die hoop vloog de voorbije dagen aan diggelen. Alejandro Pozuelo, die op aangeven van zijn familie zijn hart zou gevolgd hebben, kwam immers op de proppen met een nieuw aanbod uit de Amerikaanse Major Soccer League (MLS). Toronto FC maakt hem het hof en wappert met een lucratief contract. En wil – net als Al Ahli – acht miljoen betalen aan KRC Genk. Deze keer wil Pozuelo wél vertrekken, zijn managers/advocaten verzekeren hem dat dat ook kan. Want in de MLS is de transferperiode pas vorige week geopend, na het afsluiten van de Belgische wintermercato. En dus zou dit al… de volgende transferperiode zijn.

Bal in kamp Pozuelo

Toronto FC, dat ook Laurent Ciman in zijn rangen telt, wil spoed achter de transfer zetten. Het verloor vorige week de Italiaan Iovinco aan Al-Hilal en ziet in Pozuelo de gedroomde vervanger. Toronto start woensdag al in de Concacaf Champions League tegen Independient uit Panama. Over twee weken begint het nieuwe seizoen in de MLS.

Dit weekend moet er dus meer duidelijkheid komen. Omdat KRC Genk niet wil meewerken aan een transfer, ligt de bal in het kamp van Pozuelo. Het is afwachten hoe hard hij het spel zal spelen? Vecht hij het wegvallen van de clausule juridisch aan? En stuurt hij zijn kat naar de training?

In elk geval is deze nieuwe transfersoap niet alleen nefast voor de feestvreugde. Het zal ook wegen op de sfeer in de kleedkamer. En op Pozuelo zelf, indien hij toch wil blijven. Gisteren bleef hij onder zijn normaal niveau en groette hij de supporters in tranen. De kogel moet met andere woorden zo snel mogelijk door de kerk.