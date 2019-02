Anderlecht moet alweer schuiven: Trebel out, Bolasie en Zulj in de basis

Na de 10 op 30 moet Anderlecht thuis absoluut winnen van Zulte Waregem. Paars-wit kan daarbij nog altijd niet rekenen op Adrien Trebel. Zijn knieblessure blijft opspelen, waardoor de Fransman deze week amper kon trainen.

Zakaria Bakkali is dan weer geschorst na zijn vijfde gele kaart op Standard. Het ziet er dus naar uit dat nieuwkomers Yannick Bolasie – op rechts – en Peter Zulj allebei in de basis starten. Vooraan is de kans reëel dat Dimata opnieuw de plaats inneemt van Santini. Bornauw (knie), Makarenko (longonsteking) en wellicht ook Cobbaut (ziek) zijn onbeschikbaar.