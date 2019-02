Nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un zal plaatsvinden in Hanoi

De tweede ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal plaatsvinden in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Dat heeft Trump vrijdagavond te kennen gegeven via Twitter. Dat de ontmoeting op 27 en 28 februari in Vietnam zou plaatsvinden, was al bekend.

Kim en Trump hadden elkaar in juni vorig jaar al een eerste keer ontmoet tijdens een historische top in Singapore, waar Kim zich engageerde voor een volledige denuclearisatie. Dat er een nieuwe ontmoeting tussen de twee staatshoofden zou komen, was eerder al bekendgemaakt.