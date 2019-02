Diplomaten worden gewaarschuwd voor “Russische en Chinese spionnen in Brussel”, ook Amerika waarschuwt voor spionage in Europa via Huawei

In Brussel bevinden zich tientallen Chinese en Russische spionnen, zo waarschuwt de interne veiligheidsdienst de Europese diplomaten. Naast cyberaanvallen worden er nog steeds ook ‘mensen van vlees en bloed’ ingezet door buitenlandse geheime diensten. Intussen waarschuwt ook de Amerikaanse buitenlandminister Pompeo voor infiltratie van China in Europa via Huawei.

De Duitse krant Die Welt schrijft, op gezag van Europese diplomaten, dat er in Brussel mogelijk sprake is van spionage. De interesse van geheime diensten in Brussel, waar de EU en de NAVO gevestigd zijn, is immens. In tijden van cyberaanvallen zetten geheime diensten ook nog steeds in op agenten van vlees en bloed. Europese diplomaten zijn door de interne veiligheidsdienst gewaarschuwd voor spionage door Russische en Chinese inlichtingendiensten. Volgens de veiligheidsdienst zouden zich “zowat 250 Chinese en 200 Russische spionnen” in Brussel bevinden.

De diplomaten zijn naar eigen zeggen ook gewaarschuwd voor bepaalde plaatsen in de Europese wijk in Brussel, waaronder een bekend steakhouse en een café in de onmiddellijke nabijheid van de gebouwen van de Europese Commissie.

De Chinese en Russische geheime diensten zouden in Brussel volgens de krant vooral werken in de ambassades of handelsdiensten van hun thuislanden. Cijfers over agenten uit andere niet-Europese landen, zoals de VS, zijn er niet.

Infiltratie via Huawei

Intussen waarschuwt ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, voor spionage. Hij komt volgende week Europese leiders waarschuwen voor de Chinese technologiegigant Huawei en voor nauwe samenwerking met China. Pompeo zal een bezoek brengen aan Hongarije, Slovakije, Polen, België en IJsland. Dat heeft een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering vrijdag gezegd tegen reporters. Intussen wordt er ook gewaarschuwd voor spionnen in Brussel

De VS maakt zich zorgen over de infiltratie van China in Europese landen via Huawei, zeker wat kleinere centraal- en oost-Europese landen betreft. “China zoekt relatief kleine landen op die een recente geschiedenis hebben in het communisme, die ook een geschiedenis kennen in corruptie, en die zo makkelijker te penetreren zijn in bepaalde sleutelsectoren”, waarschuwt Pompeo.

De technologiegigant is van plan om een Europees logistiek centrum te bouwen in Hongarije, om er eveneens de productie daar op te drijven. Daarnaast willen ze ook een ‘cyber security center’ in Polen. In dat land werd vorig maand nog een Chinese medewerker van Huawei gearresteerd nadat ze van spionage werden beschuldigd. Sindsdien loopt er ook vanuit Westerse geheime diensten een onderzoek naar de mogelijkheid dat de technologie van Huawei kan gebruikt worden voor spionage.

De focus van zijn trip zal evenwel vooral liggen op de rol van China in Europa, op samenwerking rond defensie en op het co-organiseren van een top in Warschau over vrede en veiligheid in het Midden-Oosten.