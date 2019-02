Boost in sector na aanslagen in Brussel en Parijs: 3.000 bewakingsagenten gezocht

Brussel - De bewakingssector in ons land zoekt volk. De grootste drie bewakingsfirma’s alleen al moeten dit jaar zowat 3.000 vacatures invullen. Na winkels en bedrijven vragen ook politie en defensie almaar externe oren en ogen aan de Securitassen van deze wereld. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Beveiligingsgroep Securitas werft dit jaar nog 1.500 medewerkers aan: 1.200 veiligheidsagenten, 100 receptionisten en 200 technische profielen. Vorige week kondigde ook marktleider G4S al aan dat het bovenop zijn 6.400 personeelsleden nog 1.000 mensen zal aanwerven. De derde speler, Seris, heeft tot 500 extra mensen nodig.

“In alle segmenten is de vraag groot”, zegt Tom Rommens, verantwoordelijke Werving en Selectie bij Securitas. “Van de laagdrempelige opdrachten in het winkeltoezicht, over de toegangscontrole op evenementen tot mobiele woning- en bedrijfspatrouilles. Maar ook voor de ‘high security’ in onder meer luchthavens, de Europese instellingen en kerncentrales hebben we extra krachten nodig.”

De aanslagen in Parijs en Brussel van 2015 en 2016 waren de aanzet tot een enorme boost in de sector, die in ons land inmiddels zowat 15.000 medewerkers telt.