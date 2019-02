17-jarige belandt tijdens autorit op sporen, auto gegrepen door trein

Heist-op-den-Berg - De trein richting Leuven is vrijdagavond ingereden op een personenwagen ter hoogte van Heist-op-den-Berg. De wagen was tien minuten daarvoor van de weg geraakt en op de sporen beland. De wagen werd bestuurd door een 17-jarige zonder rijbewijs.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond om 22.35u op de spoorlijn Lier-Aarschot ter hoogte van Heist-op-den-Berg. De bestuurder van de wagen kwam uit de Cuperuslei gereden, die net voor de spoorweg een bocht van negentig graden maakt. Daar verloor de bestuurder de controle over het stuur en belandde op de sporen.

De jongeman van 17 deed de komende tien minuten nog alles om de wagen van de sporen te halen. Zelfs vrienden werden opgetrommeld om te helpen, maar dat mocht niet baten. De trein reed in op de rechterflank van de Opel Corsa. De wagen werd nog even meegesleurd vooraleer de trein tot stilstand kwam. De bestuurder was erg aangedaan, maar raakte niet gewond.

De wagen raakte zwaar beschadigd bij de aanrijding en moest getakeld worden. De treinreizigers werden omstreeks middernacht geëvacueerd. "Er zaten 31 mensen op de trein. Niemand was gewond. Gelukkig was de trein nog maar net vertrokken vanuit het station van Heist-op-den-Berg, een paar honderd meter verder. Daardoor was de snelheid nog relatief laag", zegt Ronny Orlians van brandweerzone Rivierenland.