Zorgen om wolvin Naya door verdacht bloedspoor

Onderzoekers vonden een verdacht bloedspoor in het territorium van de wolven Naya en August. De kans bestaat dat een van de dieren gewond is geraakt.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) onderzoekt een bloedspoor dat in de sneeuw werd aangetroffen in het leefgebied van de Limburgse wolven Naya en August. De kans bestaat dat het bloed afkomstig is van een van de wolven. Als beide wolven vruchtbaar zijn, verwachten onderzoekers dat ze dit voorjaar een nest jongen krijgen. Als hen op dit moment iets overkomt, zou dat tot grote ontgoocheling leiden.

Zolang het DNA-onderzoek niet is afgerond, wil Koen Van Muylem, de woordvoerder van het Inbo, niet speculeren over de herkomst: mens, prooidier of wolf. Hij benadrukt dat DNA-onderzoek duur is en alleen gedaan wordt als de onderzoekers voor ‘een bijzondere uitdaging’ staan. Meestal is dat een schadedossier voor een gedood schaap, maar daarvan is deze keer geen sprake.

Drukjacht

Tot deze zomer viel makkelijk te verifiëren of tenminste Naya ongedeerd was, omdat de wolvin een zender droeg waarmee ze via satelliet gevolgd werd. Dat kan niet meer sinds de zender met een lege batterij werd afgeworpen. Er hangen ook wildcamera’s in het territorium. Die zouden normaal volgende week uitgelezen worden, maar dat gebeurt uitzonderlijk dit weekend al. Als daar één wolf op zou ontbreken, bewijst dat nog niet dat die wolf iets overkomen is. Al sinds Naya in België is, wordt er over haar toestand gespeculeerd.

In het eerste weekend van januari is drie keer een wolf waargenomen ten oosten van het leefgebied van de wolven, die zich vorig jaar in Limburg hebben gevestigd. Twee waarnemingen gebeurden overdag, wat uitzonderlijk is. Volgens Jan Loos, die waarnemingen verzamelt op het meldpunt welkomwolf.be, kan dat wijzen op verstoring. De wolven zijn al eerder waargenomen tijdens een drukjacht op everzwijnen. Volgens Loos is het onverantwoord dat die jachten nog altijd plaatsvinden waar wolven leven.