Wouter Beke (CD&V) na woelige week voor zijn partij: “Extreemlinks heeft klimaatbeweging gekaapt. Schauvliege werd doelbewust beschadigd”

Brussel - CD&V-voorzitter Wouter Beke meent dat de klimaatbeweging door extreemlinks werd gekaapt. Dat zegt hij in een interview met De Morgen. “Het is ook geen geheim dat Greenpeace Anuna De Wever adviseert wanneer ze op tv komt.”

Beke blikt in de krant terug op de voorbije week. De CD&V-voorzitter is ervan overtuigd dat Joke Schauvliege doelbewust werd beschadigd. “Het klimaatdebat overkomt precies hetzelfde als het migratiedebat. Het zijn thema’s die mensen heel erg beroeren, die veel oprecht engagement losweken en waar de burger oplossingen voor verwacht. Er zijn voor beide thema’s ook redelijke oplossingen voorhanden. Maar het migratiedebat wordt gekaapt door extreem-rechts, met Schild & Vrienden en consorten. Het klimaatdebat is gekaapt door PVDA. Dat is niet onschuldig”, zegt hij.

“Sterkere christendemocratische familie”

Ook aan Waalse kranten gaf Beke interviews. Daar ging het onder andere ook over de Waalse tegenhanger van CD&V: cdH. De verkiezing van Maxime Prévot als nieuwe voorzitter van de Franstalige christendemocraten is voor Beke aanleiding om de banden tussen beide partijen opnieuw nauwer aan te halen. “Ik wil een sterkere christendemocratische familie”, aldus Beke in La Libre Belgique.

Beke ziet CD&V en cdH graag samen in een nieuwe regering. Dat zegt hij ook in een interview met De Tijd. “Als het van mij afhangt, schuift het cdH mee aan de onderhandelingstafel. Maar het is aan de kiezer om daarover te beslissen”.

Nog in La Libre Belgique zegt Beke van plan te zijn concrete initiatieven te nemen om de as cdH/CD&V te versterken.