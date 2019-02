Poging om zeldzame tijgers te koppelen loopt fataal af in Londense Zoo

De eerste ontmoeting tussen twee tijgers in een Londense zoo is niet verlopen zoals gepland. Bedoeling was dat de twee voor nakomelingen zouden zorgen, maar het liep anders...

Sumatraanse tijger Asim leefde al een tijdje in het Ree Park Safari in Denemarken. Van daaruit werd het dier overgebracht naar de ZSL London Zoo. Dat gebeurde zo’n 10 dagen geleden. Het plan was om Asim uiteindelijk bij soortgenoot Melati te zetten, in het kader van een Europees fokprogramma voor bedreigde diersoorten.

Aanvankelijk werden de twee in aparte verblijven gehouden, zodat de twee elkaar wel konden zien en aan elkaar konden wennen, zonder dat ze al in aanraking konden komen met elkaar.

Vrijdag besloten de zoo-medewerkers na een aantal dagen van observatie dat het tijd was om Asim en Melati samen te zetten. Aanvankelijk leek dat goed te verlopen. De eerste ontmoeting tussen beide tijgers nadat de sluis tussen de twee vertrekken werd opengezet leek nieuwsgierig en voorzichtig.

Asim Foto: AP

“Maar dat escaleerde uiteindelijk snel in een agressieve ontmoeting”, zo staat te lezen op de website van de zoo. Katachtigen samenzetten is altijd een groot risico. De medewerkers wisten dus dat het er mogelijk agressief aan toe zou kunnen gaan. Daarom grepen de medewerkers in en probeerden ze de tijgers af te leiden met onder andere fakkels en harde geluiden. “Maar helaas had Asim Melati op dat moment al overmeesterd.”

Uiteindelijk lukte het de medewerkers toch om Asim te isoleren om zo tot bij de gewonde Melati te geraken. Maar voor de dierenarts was al snel duidelijk dat het vrouwtje gestorven was. “We zijn kapot van het overlijden van Melati. Onze harten zijn gebroken.”

De Sumatraanse tijger is een ondersoort van de tijger die in het wild alleen voorkomt op het Indonesische eiland Sumatra. Wereldwijd zijn er nog maar zo’n 800 exemplaren over. Minder dan 400 daarvan zouden nog in het wild leven. Veel van die wilde tijgers leefden ook in Atjeh, het meest noordoostelijke punt van Sumatra. Maar tijdens de tsunami van 2004 werd het natuurreservaat daar grotendeels weggespoeld.