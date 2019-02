Vandalen vernielen levenswerk van imkers: 60.000 bijen sterven tijdens winterslaap

Lede - Aan het boshuis van Natuurpunt op de grens van Lede en Erondegem hebben vandalen zes bijenkasten van imker Peter Daelman en zijn vrouw Veerle Viaene vernield. De vandalenstreek betekende de dood van tienduizenden bijen.

“Zoiets moeten meemaken, daar ben je helemaal kapot van” zeggen Peter Daelman en zijn vrouw Veerle Viaene, die de ravage donderdag vaststelden. “Een levenswerk dat zomaar vernield is. En waarvoor?”

Het jonge koppel uit Buggenhout heeft natuurzaak De Kruidige Bij, een droom die ze waarmaakten. Ze zijn trouwe standhouders op de regionale markten zoals Buggenhout, Dendermonde. De Kruidige Bij levert honing, etherische oliën, kruiden, bachbloesems, herboristenmateriaal, zalven, studiemateriaal en cursussen. “We weten niet hoe het nu verder moet. In de Geelstervallei vonden we een rustige plaats voor onze korven, veilig afgeschermd. Of we nu elders opnieuw starten, weten we nog niet.”

De zes bijenkorven werden omgegooid waardoor ze vol water liepen: meteen ook de dood van de 60.000 bijen die in hun winterslaap waren. Ze verdronken. Veel bijen zijn ook doodgevroren.

Ook bij Natuurpunt, waar het koppel lid van is, overheerst ongeloof en boosheid. Tijdens het weekend deden vrijwilligers om en rond hun boshuis nog beheerswerken en was er ook nog een wandeling. “Toen zag alles er normaal uit. Dus de vernieling moet gebeurd zijn tussen maandag en donderdag”, zegt voorzitter Yvette Saerens.

Financiële kater

Natuurpunt looft een beloning uit voor al wie informatie kan verschaffen over de eventuele daders. “Naast het dierenleed betekent dit ook een financiële kater voor dit jonge koppel. Erg om te moeten vaststellen dat vandalen dit werk zomaar kapotmaken. Die daders verdienen niet beter dan zelf eens in een zak vol bijen gestopt te worden.”

Peter en Veerle hebben inmiddels een klacht ingediend bij de politie. Van eerdere vandalenstreken in de Geelstervallei heeft de politie geen weet, aldus hoofdinspecteur Luc Backaert.

Info Natuurpunt: 0479-30.24.77