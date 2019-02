Uitslaande dakbrand in Anderlecht, mogelijk brandstichting

Brussel / Anderlecht - In Anderlecht heeft vrijdagnamiddag een zware dakbrand gewoed in de Van Souststraat. De juiste oorzaak van die brand is nog niet bekend maar kwaad opzet is niet uit te sluiten. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Die werd rond 16.45 uur opgeroepen en zag zich bij aankomst geconfronteerd met een uitslaande dakbrand. De bewoners van het pand en van de aanpalende woningen waren al geëvacueerd en er vielen dan ook geen gewonden. Na een 20-tal minuten blussen was de brand volledig onder controle. De schade aan de woning was wel aanzienlijk en die is dan ook minstens tijdelijk onbewoonbaar. Een aanpalende woning liep ook brandschade op.