Vijf beste vriendinnen doen boekje open over Meghan Markle: “Dit is de waarheid”

Vijf dichte vriendinnen van Meghan Markle hebben zich in het magazine People voor het eerst uitgesproken over de Britse Royal. Na een stilzwijgen van twee jaar vinden ze de tijd rijp om “op te komen tegen het wereldwijde pestgedrag en de waarheid te vertellen over onze vriendin.”

“Meg heeft alle leugens en onwaarheden in stilte over zich laten komen”, zegt een voormalige collega-actrice van Meghan Markle deze week in het blad. “We maken ons zorgen wat dit doet met haar en haar baby”, gaat ze verder. Meghan verwacht dit voorjaar haar eerste kind met prins Harry. “Het is zo fout om iemand zo’n emotioneel trauma te laten ondergaan, laat staan als die persoon zwanger is.”

De vrouwen, die allen anoniem wensen te blijven, praten vrijuit over Meghan’s relatie met haar vader, haar trouwdag en haar leven in de Nottingham Cottage van Kensington Palace.

“We zijn allemaal al op hun cottage geweest”, zegt een vertrouwelinge. “Het is er klein en ze heeft het gezellig ingericht, maar de perceptie van hun levensstijl en de werkelijkheid zijn twee verschillende zaken. Meg kookt élke dag voor zichzelf en voor Harry.”

“We hebben er onlangs enkele dagen samen doorgebracht”, vertelt een vriendin uit Los Angeles. “Haar echtgenoot was weg voor zijn werk. In de kamer die ze voor mij had klaargemaakt, brandde er een kaars naast het bed, lagen er pantoffels en een kamerjas. We waren de enige twee in het huis. Het was echt ons moment. Ze kookte de meest lekkere maaltijden. Ze zette elke dag thee. Het regende en het was modderig, waardoor de honden helemaal vuil werden. Ze veegde ze proper met handdoeken. Hoe hard ze van haar dieren houdt, hoe hard ze van haar vriendinnen houdt, hoe graag ze voor mensen kookt en zorgt. Niets van dat alles is veranderd.”

Vader

Sinds haar relatie met prins Harry in 2016 bekendraakte, wordt elke stap die Meghan zet met een vergrootglas gevolgd. En worden er hopen roddels en onwaarheden de wereld in gestuurd, aldus de vriendinnen. Over de relatie met haar vader Thomas en halfzus Samantha bijvoorbeeld.

“Er wordt gedaan alsof zij en haar zus ruzie hebben, maar dat is helemaal niet waar”, zegt een van de vriendinnen over Samantha en Meghans halfbroer Thomas Jr., beiden tieners op het moment dat Meghan geboren werd. “Ze maakten gewoon geen deel uit van haar leven.”

En de vertroebelde relatie met haar vader? “Hij weet hoe hij haar kan bereiken. Hij heeft nooit gebeld. Hij heeft nooit een bericht gestuurd. Het is echt pijnlijk.”

Kalmte

Meghan is een altijd aanwezige steun voor haar vriendinnen, benadrukken ze nog. Iemand die graag luistert en de passie voor haar werk weet te combineren met een intense interesse in mensen.

“Als je haar op officiële bezoeken ziet, gebukt om met kinderen te praten en echt gesprekken ziet hebben met mensen: dat is hoe Meg is”, zegt de voormalige collega-actrice nog. “Dat is hoe ze zich ook bukt voor onze kinderen. Of hoe ze met hen speelt. Dat is hoe ze met mensen omgaat en altijd is omgegaan.”

Ook tijdens de stress en drukte die met haar trouw in mei te maken had “konden we Megs energie voelen. Die kalmte waarmee ze door het leven gaat. Zo voelde het, want dat is hoe zij en Harry als koppel ook zijn.”

“Op moeilijke momenten in mijn leven, denk ik altijd: Ik moet met Meg gaan babbelen”, zegt een ex-collega nog. “We spreken elkaar dagelijks. En het eerste wat ze dan zegt is: Hoe gaat het met de kinderen? En met jou? Ik heb zelfs niet de mogelijkheid om te vragen hoe het met haar is, voordat ze het eerst van mij gehoord heeft.”