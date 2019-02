Ikea verkoopt nieuwe wereldkaart, maar is één ‘detail’ vergeten

Er heerst verontwaardiging over een wereldkaart van Ikea die sinds kort in de Verenigde Staten te koop is. De van oorsprong Zweedse meubelgigant is immers één detail vergeten: de eilanden van Nieuw-Zeeland - ten oosten van Australië - blinken uit in hun afwezigheid.

De kleurrijke wereldkaart Björksta is in de Verenigde Staten voor net 30 dollar te koop. Op zich geen foute prijs en de kaart ziet er niet slecht uit, alleen: bij het ontwerp zijn de eilanden van Nieuw-Zeeland - ten oosten van Australië - jammerlijk over het hoofd gezien.

Kiwi’s, zoals de 5 miljoen inwoners van Nieuw-Zeeland ook wel worden genoemd, voelen zich door de kaart van Ikea gepasseerd. En dat terwijl de woonwinkel onlangs nog maar had aangekondigd binnenkort haar eerste filiaal in het land te openen.

“Ik vraag me af of ze deze kaarten ook in de nieuwe winkel gaan verkopen”, schrijft een gebruiker van het populaire platform Reddit, waarop een foto van de wereldkaart de ronde doet. “Waarom vergeet Ikea een volledig land?”, vraagt iemand anders zich verontwaardigd af.

What's the deal #IKEA with forgetting an entire country off the world maps you are selling? #NewZealand exists!!!! — Tiberius'sHuman (@DemHyenas) 7 februari 2019

Ikea heeft zich intussen al verontschuldigd. “Ikea is verantwoordelijk voor de correcte opvolging van alle prints op haar producten”, zegt een woordvoerder aan BBC. “We merken dat dat proces is misgelopen bij de Björksta wereldkaart. We betreuren deze fout en willen ons verontschuldigen. We zullen de nodige maatregelen nemen en het product wordt nu uitgefaseerd in onze winkels.”