Voetbalwereld maakt zich op voor herdenking Emiliano Sala: Nantes verlaagt toegangsprijzen, rouwbanden in Premier League

De voetbalwereld maakt zich op om de overleden Emiliano Sala te herdenken. Zijn club FC Nantes, die hij in de voorbije mercato verlaten had voor Cardiff City, zal Sala zondag herdenken in de thuiswedstrijd tegen Nîmes. De toegangsprijzen zijn verlaagd naar 9 euro om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen het afscheid van de aanvaller kunnen meemaken.

Emiliano Sala werd in januari door Premier League-club Cardiff City voor 17 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. De Argentijn was na de bekendmaking van zijn transfer teruggekeerd naar Frankrijk om er afscheid te nemen van zijn teamgenoten. Daarna keerde hij met een klein vliegtuigje terug naar Cardiff. Naast Sala was enkel de 60-jarige piloot David Ibbotson aan boord van het vliegtuig, een Piper Malibu. Het toestel verdween rond 20u30 op maandag 21 januari echter plots van de radar nabij het kanaaleiland Guernsey.

Na een lange zoektocht werd het wrak van het toestel afgelopen zondag, 13 dagen na de verdwijning, op de zeebodem teruggevonden met één lichaam aan boord. Woensdag werd dat lichaam geborgen, donderdagavond laat werd vervolgens bekendgemaakt dat het lijk dat van Sala was. Van piloot Ibbotson ontbreekt nog steeds elk spoor.

Geen nummer negen

De eerbetonen stromen inmiddels al dagenlang toe vanuit de voltallige voetbalwereld. Nantes-voorzitter Waldemar Kita kondigde vrijdag al aan dat Sala’s rugnummer 9 nooit meer gebruikt zal worden bij de club. Cardiff City bood dan weer aan om de repatriëring van Sala’s lichaam te bekostigen. Alle Premier League-clubs zullen dit weekend met zwarte armbanden spelen en de wedstrijd Cardiff-Southampton zal beginnen met een minuut stilte.

Intussen blijft het voor onderzoekers gissen naar wat er met piloot David Ibbotson is gebeurd. De familie van Emiliano Sala drukte de hoop uit dat de zoektocht naar de 60-jarige Brit verder zal gaan. “Onze gedachten gaan uit naar hem en zijn familie en we hopen dat de autoriteiten hun best zullen doen om hem te vinden. We willen iedereen bedanken voor alle steun en affectie tijdens de pijnlijkste periode van onze levens”, viel er in een officieel statement te lezen.

