Terroristen van ISIS-aanslagen in Sousse en Tunis veroordeeld tot levenslang

Bijna vier jaar na de twee verschrikkelijke terreuraanslagen in Tunesië heeft een rechtbank zeven beklaagden tot levenslang veroordeeld. Het geding was gekoppeld aan de aanvallen op het Bardo-museum in de hoofdstad Tunis en toeristen in de badplaats Sousse. Tientallen mensen kwamen toen in 2015 om het leven.

Foto: AFP

Andere beklaagden werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, aldus een van de advocaten, Abdel Nasser el-Mehri, zaterdag. Tegen de vonnissen kan volgens hem beroep worden aangetekend. Geen van de beklaagden was direct betrokken bij de aanslagen, zei de advocaat. Sommigen hadden logistieke hulp verleend. “Tegen veel beklaagden werden echter valse beschuldigingen gedaan”, klinkt het.

De aanklacht luidde betrokkenheid bij terreur, moord en samenzwering tegen de staatsveiligheid. Veiligheidstroepen werden beschuldigd van nalatigheid bij de aanval op het strand in Sousse. In een hotelcomplex bij Sousse schoot een 24-jarige Tunesiër in juni 2015 in totaal 38 vakantiegangers dood vooraleer de veiligheidsdiensten hem konden doden. De meeste slachtoffers waren Brits, maar ook een Belgische toeriste vond de dood.

Eerder in de maand maart hadden gewapende terroristen in het nationaal Bardo-museum 22 toeristen gedood, onder hen ook een Belgische vrouw. De Tunesische autoriteiten arresteerden na de aanslagen honderden mensen. De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste beide aanslagen op.