Prins Laurent ontkent ruzie met koning Filip

Brussel - Prins Laurent ontkent dat hij ruzie heeft met zijn broer, koning Filip. Hij reageert daarmee op krantenberichten deze week over een ruzie tussen de koning en zijn broer na de brief van prins Laurent aan de regering.

Eind januari raakte bekend dat prins Laurent een brief had geschreven naar premier Charles Michel. Daarin riep hij de premier op zijn vzw te helpen om een schadevergoeding te krijgen van de Libische staat.

Volgens meerdere media leidde de brief tot een gespannen relatie en ruzie tussen de koning en prins Laurent. Maar in een e-mail aan Belga ontkent die laatste de ruzie en zegt hij ook geen onderhoud over de brief te hebben gehad met de koning.

“ZKH Prins Laurent betreurt dat een leugenachtig persartikel werd overgenomen in andere media, zonder verificatie. Inderdaad bestaat er geen enkel geschil met zijn broer, ZH de Koning, aangaande de brief van de Prins aan de Eerste minister van 24 januari jongstleden. Die brief belangt alleen de Prins aan, en in tegenstelling tot wat het artikel beweert, onder andere onjuistheden, heeft hij daarover dus niet eens een onderhoud gehad met ZH de Koning”, zo luidt het persbericht van de prins.