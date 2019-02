Britse regering annuleert controversiële ‘brexit-ferry’ naar Oostende

De Britse regering heeft een einde gemaakt aan een controversieel contract met een rederij in geval van een brexit zonder deal. De nieuw opgerichte ferrymaatschappij Seaborne zou een scheepsverbinding tussen het Engelse Ramsgate en Oostende aanbieden als de route Dover-Calais vanwege de dan noodzakelijke grenscontroles zou worden overbelast. Het bedrijf had echter nog geen schepen. De Britse overheid kreeg voor het 13,8 miljoen pond (ongeveer 15,8 miljoen euro) kostende contract bakken kritiek over zich heen.

Het was duidelijk geworden dat Seaborne zijn contractuele verplichtingen niet zou kunnen nakomen, deelde het ministerie van Transport zaterdag in Londen mee. De reden voor de herwaardering was dat een Ierse rederij onverwacht haar steun voor Seaborne heeft ingetrokken. “De regering voert al gevorderde gesprekken met een aantal bedrijven om extra scheepsvrachtcapaciteit te garanderen in geval van een brexit zonder deal, onder meer in de haven van Ramsgate”, aldus de overheid.

Foto: dji

“Stadsbestuur had gelijk”

In een reactie zegt burgemeester van Oostende Bart Tommelein dat de Britse regering hem heeft bevestigd dat het contract met Seaborne is opgezegd nadat is gebleken dat de rederij de deadlines niet haalde. “Dit bewijst dat wij met het nieuwe stadsbestuur gelijk hadden om harde garanties te eisen van Seaborne. Wij zijn voorstander van een ferrylijn, maar niet met een lege doos. Al van in januari was duidelijk dat we te maken hadden met een bedrijf dat geen ervaring had en weinig vertrouwen inboezemt. Ik heb dit toen duidelijk gemaakt aan de Britse ambassadeur. Misschien gaf het vorige stadsbestuur de indruk dat dit vlot zou gaan, maar wij willen een waterdicht contract met garanties op financieel vlak, maar ook op vlak van veiligheid. Ik ben dus wel tevreden, want de beslissing bewijst dat onze bezorgdheden terecht zijn”, aldus Tommelein in een reactie.

Nog volgens de burgemeester van Oostende zijn er momenteel geen andere partners om mee te onderhandelen. “Maar wij staan open voor alle opportuniteiten”.