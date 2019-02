Margaux (28) wil pepperspray meenemen op vliegtuig: “Overal geconfronteerd met seksuele intimidatie en aanranding”

/ Merchtem - Margaux Geeroms (28) uit Merchtem werd afgelopen weekend tegengehouden op de luchthaven van Zaventem toen ze naar Egypte wilde reizen. Ze had pepperspray mee, wat verboden is. Maar ze had het busje niet zonder reden bij: “Tijdens 126 dagen op wereldreis ben ik overal al meerdere keren geconfronteerd geweest met seksuele intimidatie en aanranding”

Margaux wil de wereld zien, andere culturen leren kennen. De jonge vrouw trok daarom de voorbije maanden op wereldreis, in stukjes. Ze reist alleen, als vrouw. En dat is niet overal een evidentie. “Sinds vorig jaar ben ik in totaal pakweg vijf maanden in het buitenland geweest”, vertelt ze. “En ik heb al veel incidenten meegemaakt met mannen. Al mijn hele leven eigenlijk.” Het gaat dan om ongewenste opmerkingen, aanrakingen tot zelfs seksuele aanranding. “Op mijn 17de en op mijn 20ste, in Turkije en België.”

Maar ook de voorbije maanden overkwam het haar weer, tijdens haar wereldreis. “In New York bijvoorbeeld, ik kon net op tijd ontsnappen. Ik liep naar het centrum van Brooklyn en stond daar maar, voor me uitstarend. Ik was in shock en voelde me zo machteloos. Ik wist niet wat te doen. Terwijl ik tijdens het reizen het zo belangrijk vind om met een open geest en open hart naar de ander te kijken, om het goede in de mensen te zien, kon ik een dag later nauwelijks mensen nog in de ogen kijken.”

“Goede moment om seks te hebben”

En ook tijdens tussenstops in andere landen bij haar wereldreis werd Margaux geconfronteerd met losse handjes of seksistische en ongepaste opmerkingen. “Ik couchsurf heel veel, maar ik ben intussen al tot op het punt gekomen dat ik dat niet meer doe bij mannen. Zo bleef ik eens overnachten in de middle of nowhere, op een berg. In het midden van de nacht kwam de ‘gastheer’ plots mijn kamer binnen, een kamer waarvan hij op voorhand had aangegeven dat die privé voor mij was, en zei hij “dat het een goed moment was om seks te hebben”. Hij probeerde me tot drie keer toe te kussen, ook al zei ik telkens ‘neen’. Nadien bleef ik ook nog berichten krijgen van hem. Hoe vaak heb ik het al niet meegemaakt dat mij gezegd werd “dat we in zijn bed kunnen slapen” of kreeg ik de vraag “of ze me op z’n minst dan mogen kussen”?!” Nochtans geeft Margaux op haar eigen couchsurfing-profiel duidelijk aan dat de website géén Tinder is. “Hoewel ik dat zo duidelijk op mijn profiel zet, kan ik de slechte ervaringen op dat vlak nauwelijks nog tellen, en dat is echt zonde, want couchsurfing kan zo verrijkend en leuk zijn.”

Margaux is met haar ervaringen niet alleen, zowel wat het reizen als vrouw als wat couchsurfing betreft. “Ik heb zelf heel veel verhalen, en elke vrouw die ik tegenkom heeft er ook. In het nieuws regent het ook verhalen over vrouwen die alleen reizen die verkracht en/of vermoord worden teruggevonden. De reactie die dan vaak volgt, is ‘Waarom reisde ze alleen?’.”

“Om te beschermen, niet om aan te vallen”

Haar eigen pijnlijke ervaringen en de verhalen van andere vrouwen hebben Margaux uiteindelijk doen besluiten om pepperspray te kopen om mee te nemen op reis. Dat deed ze in Berlijn, waar pepperspray niet beschouwd wordt als een illegaal wapen.

Foto: BELGAIMAGE

Dus toen ze afgelopen weekend van België naar Egypte wilde reizen, nam ze die pepperspray ook mee, iets wat niet mag. Pepperspray mag niet mee in handbagage, noch in de ruimbagage. “Ik had er niet bij stilgestaan dat dit in België illegaal was, dus toen ik door de security wilde op de luchthaven, werd de pepperspray niet alleen afgenomen, maar kwam er plots ook politie aan te pas en kon ik uiteindelijk bijna niet meer vertrekken.” Uiteindelijk lukte het wél, maar Margaux is aangedaan door het incident. “Het is goed dat wapens illegaal zijn. Maar ik zou dit niet gebruiken om iemand aan te vallen, wel om mezelf te beschermen.”

Ze vroeg de medewerkers van de security op de luchthaven of ze er enig idee van hebben wat het is om als jonge vrouw alleen te reizen. “Ik ben zeer dankbaar voor de #metoo-beweging. Meer en meer vrouwen durven zich uit te spreken. Maar het gebeurt nog steeds. Ik heb het gevoel dat er in de hoofden van de mensen bij wie het zou moeten, weinig veranderd is.”

Foto: IMAGEGLOBE

“Nog maar net in Egypte of borsten werden al aangeraakt”

En dus kwam Margaux in het begin van afgelopen week aan in Egypte zónder de pepperspray. “Twaalf uur nadat ik er geland was, had een man al mijn borsten aangeraakt. Bijkomend is het ook nog niet duidelijk of ik nu een strafblad zal hebben waar ‘verboden wapenbezit’ zal opstaan. Voor potentiële werkgevers zal ik zoiets wel kunnen uitleggen, maar het zou ook mijn reizen kunnen bemoeilijken, en dat wil ik niet.”

Reizen met een pepperspray is niet dé oplossing, beseft ook Margaux . “Daarmee wordt niets gedaan aan de oorzaak.” Daarom besloot Margaux haar verhaal te delen. “Er moet meer bewustzijn worden gecreëerd. Enerzijds bij mensen met potentieel tot zo’n daden, maar anderzijds ook bij mensen die niet begrijpen hoe erg zoiets kan zijn, die niet beseffen wat het is om in zo’n hoekje te worden gedreven en ja, te worden aangerand.”