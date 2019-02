Stembanden van ex-gitarist van Fleetwood Mac beschadigd tijdens operatie

De ex-gitarist en songwriter van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham (69), heeft vorige week een open hartoperatie ondergaan. Tijdens de noodzakelijke ingreep werden zijn stembanden beschadigd, schreef zijn vrouw Kristen Buckingham vrijdag op Twitter. Haar echtgenoot herstelt nu thuis. Of de schade aan zijn stembanden blijvend is, is nog niet duidelijk.

Ze wilde de aandacht vestigen op de gezondheidsproblemen van haar man om andere mensen aan te moedigen tijdig hulp te zoeken, schreef Kristen Buckingham voorts. De broer en vader van Lindsey Buckingham zijn overleden aan de gevolgen van een hartaandoening.

De legendarische Brits-Amerikaanse groep Fleetwood Mac (“Rumours”) tweette vrijdag erg getroffen te zijn door de ziekte van Buckingham. “We hopen dat hij snel beter wordt”, schreven de bandleden op Twitter. “Het afgelopen jaar is op zijn zachtst gezegd erg moeilijk geweest voor ons gezin”, schreef Kristen Buckingham in haar tweet. Het was niet duidelijk of de moeilijkheden alleen waren gerelateerd aan de gezondheid van haar man.

In april 2018 raakte bekend dat de rockgroep rond de Britse oprichter en drummer Mick Fleetwood en de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks afstand hadden genomen van Lindsey Buckingham. Reden daarvoor was een geschil over de timing van hun geplande tour, werd er gezegd. In de plaats van Buckingham kwamen Mike Campbell van Tom Petty’s band The Heartbreakers en Neil Finn van Crowded House. Buckingham klaagde de groep aan wegens contractbreuk.