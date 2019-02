NASA wil terug naar de maan (en daar permanent blijven)

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft nieuwe plannen bekendgemaakt om weer een mens op de maan te zetten. En ditmaal wil het daar een permanente aanwezigheid uitbouwen.

Het was NASA-baas Jim Bridenstine die de plannen bekendmaakte, nadat hij van president Donald Trump en het Amerikaanse Congres “een duidelijk mandaat” kreeg om weer astronauten in een baan rond de aarde te krijgen. In een oproep vroeg hij “de beste en slimste koppen van de Amerikaanse industrie om te helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van maanlanders”.

Exciting @NASA news! We're calling on the best and brightest of American industry to help design and develop human lunar landers. It's time to usher in the next chapter of human exploration. Read my op-ed on @ozy: https://t.co/f0GSp3GItS — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 8 februari 2019

In een opiniestuk beschreef Bridenstine de ambitieuze doelen: om als eerste een mens naar Mars te sturen, om opnieuw astronauten op het maanoppervlak te zetten, en... om daar een permanente menselijke aanwezigheid uit te bouwen.

“Als een levenslange fan van NASA ben ik opgewonden opnieuw te mogen praten over mensen op de maan”, aldus Bridenstine, “maar dat betekent niet dat we hetzelfde gaan doen als wat we 50 jaar geleden al deden. Ik wil duidelijk zijn: dat is niet onze visie. We gaan naar de maan met innovatieve technologieën en systemen, om meer locaties op het oppervlak te onderzoeken dan we ooit voor mogelijk hielden. En ditmaal gaan we naar de maan om er te blijven.”

Volgens Bridenstine gaan de ambitieuze plannen volgende week al van start, wanneer partners uit de privé-industrie worden uitgenodigd op het hoofdkwartier van NASA voor overleg over maanlanders.

NASA zou ook al contracten hebben met negen verschillende bedrijven om vracht naar de maan te brengen. Het ultieme doel moet dan de ontwikkeling van maanlanders met mensen aan boord zijn. Een doel dat volgens Bridenstine binnen tien jaar gerealiseerd moet zijn.